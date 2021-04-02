Женева, Швейцария, , 20:26 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 659 917 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 129 215 179 человек. Такие данные приводит 2 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за день в мире скончались ещё по меньшей мере 11 626 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 820 098.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 650 765 выявленных инфицированных и 11 608 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.

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