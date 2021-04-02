Киев, , 20:24 — REGNUM Президент США Джо Байден ждет возможности осуществить визит на Украину, заявил вечером 2 апреля глава офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак по итогам телефонного разговора президентов.

Ермак заявил, что Байден поддерживает Украину во всем, а его команда «высоко ценит все, что делает президент Зеленский в вопросах реформирования страны».

«Он ждет возможности снова посетить Украину, а также помнит свое выступление в украинском парламенте», — подчеркнул глава ОПУ.

Также Ермак обратился к политическим оппонентам Зеленского, которые педалировали тему отсутствия телефонного звонка от Байдена, а следовательно и поддержки США в целом, отметив, что им «придется придумывать новые теории заговора». Также глава офиса Зеленского пожелал «не захлебнуться от злости всем, кто пережевывал эту тему».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Джозеф Байден провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно официальной информации, он подтвердил непоколебимую поддержку США «суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии».