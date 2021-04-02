Киев, , 20:20 — REGNUM Охранник одного из торговых центров в Киеве получил огнестрельные ранения после того, как попросил посетителя надеть защитную маску, сообщили 2 апреля в прокуратуре украинской столицы.

После того как охранник сделал замечание посетителю без маски, тот «достал предмет, похожий на пистолет, и сделал два выстрела в охранника».

В итоге охранника госпитализировали с ранениями головы и туловища, а злоумышленника задержали.

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