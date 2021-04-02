Бишкек, , 20:02 — REGNUM Налоговая служба Киргизии в январе — марте 2021 года собрала 21 млрд 743 млн сомов (19 млрд 413 млн рублей) налогов и платежей. Об этом сообщили в налоговом ведомстве сегодня, 2 марта.

В первом квартале нынешнего года налоговикам удалось перевыполнить план на 6,5% или на 1 млрд 320 млн сомов (1 млрд 178 млн рублей).

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года налогов удалось собрать больше на 27,3% или на 4 млрд 658 млн сомов (около 4 млрд 159 млн рублей).

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