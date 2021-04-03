Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Белый дом отверг идею повышения налогов на газ, как способа оплаты инфраструктурного плана президента Джо Байдена стоимостью более $2 трлн. Данное решение объявляет войну корпорациям, которые призывают водителей пойти навстречу законопроекту вместо того, чтобы самим начать выплачивать повышенные налоги. Об этом 2 апреля сообщает Reuters.

План Байден рассчитывает воплотить в жизнь, подняв налоги и усилив контроль за их сбором. Так, корпоративный налог, заявил он, ранее сниженный до 21%, следует поднять до 28%. Более того, планируется повышение и других налогов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация не поддержала идею о повышении налогов на газ.

«Мы категорически с этим не согласны и считаем, что основные инвестиции должны поступать от корпораций, а не от простых американцев», — объяснила Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре плана Байдена — модернизация транспортной инфраструктуры, включая дороги, мосты и аэропорты. На это пойдёт более $1 трлн. Также предполагается развитие высокоскоростного интернета, расширение производства, исследований и разработок, в том числе связанных с использованием более чистых источников энергии и борьбой с климатическими изменениями.