Бишкек, , 19:59 — REGNUM Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках проходящего в Москве заседания Совета глав МИД стран-участниц СНГ.

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Руководители внешнеполитических ведомств обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам первого зарубежного визита президента Киргизии Садыра Жапрова в Россию, в том числе тему поставки российской противокоронавирусной вакцины «Спутник V».

Также Лавров и Казакбаев обменялись мнениями по вопросам возобновления железнодорожного сообщения между Киргизией и Россией, увеличения числа регулярных авиарейсов, учреждения представительства МВД Киргизии в России и взаимодействия министерств чрезвычайных ситуаций.

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