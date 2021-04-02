Скопин, Рязанская область, , 19:59 — REGNUM Скандально известный Виктор Мохов (скопинский маньяк) виновен в нарушении административного надзора. Такое решение вынес 2 апреля Скопинский районный суд Рязанской области.

Уточняется, что Мохова, отсидевшего 16 лет 10 месяцев за изнасилования и похищение несовершеннолетних, суд признал виновным по статье административного колекса о несоблюдении административных ограничений и невыполнении обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.

Ему грозит административный штраф в размере 1−1,5 тыс. руб. или административный арест сроком до 15 суток.

Напомним, Мохов был освобождён из мест лишения свободы месяц назад. На протяжении шести лет с момента освобождения он будет находиться под административным полицейским надзором.

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