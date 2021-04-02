Киев, , 19:54 — REGNUM Украина со своей армией может дать отпор кому-угодно, по выбирает путь дипломатического урегулирования ситуации в Донбассе, заявил 2 апреля украинский президент Владимир Зеленский 2 апреля в видеообращении, транслировавшемся каналом «Украина 24».

По его словам, сохранение режима прекращения огня в Донбассе необходимо для продолжения «тяжелых, но необходимых» переговоров в минском и нормандском форматах.

«Сохранение режима полного прекращения огня — залог продолжения тяжелых, но очень необходимых переговоров в минском и нормандском форматах. В очередной раз подчеркиваю: наша армия способна дать отпор кому-угодно, и это усиливает наши позиции для урегулирования ситуации дипломатическим путем, — именно дипломатическим, который выбрала Украина для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей», — заявил Зеленский.

При этом он отметил, что Украину поддерживают страны Европы и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент США Байден впервые удостоил украинского президента телефонного разговора на тему «российской агрессии», «реформ» и борьбы с коррупцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР назвали количество обстрелов со стороны ВСУ за неделю