Москва, , 19:40 — REGNUM В феврале 2021 года COVID-19 был признан основной причиной смерти 14 171 человека в России, что на 37,7% меньше, чем месяцем ранее. Такие данные приводит 2 апреля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Сообщается, что ещё в 2405 случаях за февраль COVID-19, предположительно, стал основной причиной смерти пациента, но для подтверждения диагноза требуетс проведение дополнительных медицинских исследований.

Кроме этого, в 1954 случаях COVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента.

В отдельную группу в статистике выделены пациенты, у которых COVID-19 «являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти». В феврале было зафиксировано 5839 таких случаев.

Таким образом, количество умерших в феврале снизилось по сравнению с предыдущим месяцев в каждой из четырёх выделяемых групп.

Напомним, в январе, согласно данным Росстата, COVID-19 был признан основной причиной смерти 21 511 человек, ещё 15 596 умерших пациентов с коронавирусом были отнесены статистикой в прочие категории.