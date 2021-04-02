Москва, 2 апреля 2021, 19:38 — REGNUM Зависимость России от импортного софта является угрозой национальной безопасности страны, заявил 2 апреля глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на совещании по вопросам импортонезависимости в информационно-коммуникационной сфере.
Заявление Дмитрия Рогозина опубликовано на официальном сайте госкорпорации.
«Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, негативно влияющих не только на информационную безопасность госкорпорации «Роскосмос», но и в целом угрожает национальной безопасности России», — сказал Рогозин.
Для получения более качественных отечественных продуктов «Роскосмос» вместе с «Росатомом», «Ростелекомом» и «Газпромнефтью» учреждает Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и ИТ-оборудования, поясняется в сообщении «Роскосмоса».
Кроме того, разработан комплекс мер по достижению импортонезависимости в области информационно-коммуникационных технологий.
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