Москва, , 19:38 — REGNUM Зависимость России от импортного софта является угрозой национальной безопасности страны, заявил 2 апреля глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на совещании по вопросам импортонезависимости в информационно-коммуникационной сфере.

Заявление Дмитрия Рогозина опубликовано на официальном сайте госкорпорации.

«Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, негативно влияющих не только на информационную безопасность госкорпорации «Роскосмос», но и в целом угрожает национальной безопасности России», — сказал Рогозин.

Для получения более качественных отечественных продуктов «Роскосмос» вместе с «Росатомом», «Ростелекомом» и «Газпромнефтью» учреждает Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и ИТ-оборудования, поясняется в сообщении «Роскосмоса».

Кроме того, разработан комплекс мер по достижению импортонезависимости в области информационно-коммуникационных технологий.

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