Бишкек, 2 апреля 2021, 19:37 — REGNUM Детский фонд ООН передал министерству здравоохранения и соцзащиты Киргизии гуманитарную помощь стоимостью свыше 12 млн сомов (10,7 млн рублей). Об этом сообщили сегодня, 2 марта, в местном представительстве ЮНИСЕФ.
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В состав гуманитарного груза представители фонда включили 24 200 медицинских масок, 4000 защитных костюмов и 4288 комплектов защитных очков, а также 8000 ПЦР-тестов для выявления заболевших COVID-19.
Отмечается, что деньги на покупку диагностических тестов предоставил спецфонд Всемирного банка в рамках «Механизма финансирования чрезвычайных мер в случае пандемии».
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