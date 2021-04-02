Мурманск, 2 апреля, 2021, 19:35 — ИА Регнум. С 28 мая из Мурманска в Анапу начнут курсировать пассажирские поезда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд

Поезд будет отправляться из столицы Заполярья в 16:05, из Анапы первый поезд до Мурманска отправится в 18:05 31 мая. Курсировать поезда будут все лето.

Как сообщало ИА REGNUM, в дни майских и июньских праздников, а также в дни ПМЭФ между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда. Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта.