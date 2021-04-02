Подгорица, , 19:35 — REGNUM К 2 апреля 2021 года в Черногории вакцинированы от коронавируса 22 947 человек, то есть 3,7 процента населения, сообщается на сайте covidodgovor.me.

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Это на 1752 человека больше вакцинированных, чем в предыдущий день. Вторую дозу вакцины получили 4025 человек.

При этом на вакцинацию записались уже 84 316 жителей страны.

В Черногории прививают препаратами Sinopharm, Sputnik V и AstraZeneka.