Бишкек, , 19:34 — REGNUM В 2020 году услугами микрокредитных организаций воспользовались около 707 тысяч жителей Киргизии, которые за этот период получили 31,1 млрд сомов (свыше 27,7 млрд рублей) кредитов. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

По сравнению с 2019 годом число получателей микрокредитов среди киргизстанцев выросло на 13,2%, а объем полученных ими займов — на 3,2%.

Больше всего микрокредитов набрали жители Ошской области — 6,8 млрд сомов (более 6 млрд рублей). Затем следуют Джалал-Абадская область и киргизская столица — по 4,9 млрд сомов (свыше 4,3 млрд рублей) и Чуйская область — 4,2 млрд сомов (более 3,7 млрд рублей).

Наиболее часто жители республики брали микрокредиты на развитие сельского хозяйства — 33,6% от общей суммы займов.

На потребительские нужды приходится 28,2% объема микрозаймов, на вложения в сферу торговли и общественного питания — 10,4% и на строительство — 8,1%.

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