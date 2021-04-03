Сантьяго, , 08:41 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом — 8112 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 1 001 485. Также за минувшие сутки в Чили скончались 93 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 23 421 человек.

Напомним, днем ранее чилийский минздрав сообщил, что из-за слишком большого роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией, границы страны закроют с 5 по 30 апреля.