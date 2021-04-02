Донецк, , 19:33 — REGNUM Количество обстрелов территории ДНР украинскими боевиками достигло на минувшей неделе 24, сообщается 2 апреля на официальном сайте республики.

По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ устроили огневые провокации с применением миномётов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатомётов и стрелкового оружия.

Обстрелам за неделю ВСУ подвергли районы 17 населённых пунктов ДНР: окраины Горловки, Ясиноватой, Донецка, ряда прифронтовых сёл в Новоазовском районе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 1 апреля украинские боевики три раза нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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