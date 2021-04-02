Подгорица, , 19:22 — REGNUM В Черногории с 1 апреля в ряде муниципалитетов открыли рестораны и кафе или летние террасы.

В первые дни кафе были полны народа после почти двух месяцев закрытия.

При этом рестораторы и владельцы кафе подсчитывают убытки, сообщает портал CDM.

Индустрия общественного питания частично работает уже 13 месяцев. За все это время доходы упали, по последним данным, от 70 до 80 процентов. При этом в первом квартале 2021 года более 80 процентов предприятий общественного питания не воспользовались правом на субсидии сотрудникам.