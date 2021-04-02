Вашингтон, , 19:26 — REGNUM Губернатор штата Висконсин Энтони Иверс обратился в федеральный суд требуя, чтобы экс-президент страны Дональд Трамп компенсировал $145 млн, которые штат потратил, защищаясь от попыток бывшего президента-республиканца опровергнуть результаты выборов 2020 года. Об этом 2 апреля сообщает Reuters.

Адвокаты Иверса уверяли судью, что, «без сомнений, Трамп пытался оспорить результаты выборов не из добросовестных побуждений».

«Необходимо преподать урок на будущее, что судебная система не будет относиться снисходительно к поведению такого рода. Ведь Трамп и его команда бессовестно попытались посеять сомнения в легитимности президентских выборов 2020, чтобы обеспечить себе победу», — уверили адвокаты губернатора.

В свою очередь, адвокат Трампа Вильям Бок опровергнул обвинения. Бок отправит ответ в суд в течении 21 дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп не исключил фальсификации со стороны министерства юстиции и федерального бюро расследований (ФБР) на президентских выборах страны.

Так же глава Белого дома отметил, что Республиканская партия США располагает большим объемом данных о фальсификациях на прошедших выборах, однако доказательства не рассматриваются в судах.