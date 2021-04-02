Санкт-Петербург, , 19:18 — REGNUM В Петербурге за последние сутки на 3,5% увеличилось количество госпитализаций взрослых пациентов с ковидом и пневмонией, по сравнению с предыдущей пятницей, 26 марта. В то же время все остальные эпидемические показатели свидетельствуют об улучшении ситуации с коронавирусом.

Госпитализация пациента с ковидом Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как говорится в опубликованных 2 апреля материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19, за последние сутки количество обращений больных ковидом к медикам уменьшилось на 18,41%, в целом за неделю снижение составило 7,87%. Количество активно больных в стационарах и на домашнем лечении, по сравнению с уровнем недельной давности, снизилось на 7,87%.

«Снижение второй волны эпидемии продолжается, но медленно и нестабильно. Вероятность нового роста заболеваемости сохраняется. Для защиты от новой волны эпидемии необходимо продолжение массовой вакцинации и соблюдения мер санитарной безопасности», — такой вывод сделали в Межведомственном совете.

В Петербурге для больных с COVID-19 и пневмониями развернуто 5347 коек. Из них свободны 1009 коек, или 18,9%. Доля тяжелых больных в стационарах составляет 28%. На ИВЛ находятся 164 пациента.

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