Москва, , 19:16 — REGNUM Новая партия гиперзвуковых ракетных комплексов с маневрирующим блоком «Авангард» поступит в Вооруженные силы России в 2021 году, сообщил 2 апреля журналистам гендиректор и генеральный конструктор НПО Машиностроения Александр Леонов в кулуарах Академических чтений по космонавтике.

«Будет поставлен еще», — ответил Леонов на вопрос о планах новых поставок «Авангардов» в текущем году.

Напомним, в декабре 2020 года министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в 2021-м Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) планируется пополнить 13 комплексами «Ярс» и «Авангард», после чего доля современного оружия в этом роде войск составит 88,3%.

Первый ракетный полк, вооруженный гиперзвуковыми комплексами «Авангард», заступил на боевое дежурство в 2019 году в составе Ясненской ракетной дивизии РВСН.

Справка ИА REGNUM: гиперзвуковой боевой блок «Авангард» способен нести ядерную боеголовку и развивать скорость в 27 раз быстрее скорости звука, маневрируя на траектории полета к цели. Такие характеристики делают его неуязвимым для всех существующих в мире систем противоракетной обороны.

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