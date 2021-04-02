Липецк, 2 апреля 2021, 19:14 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с командой Клуба Лидеров России «Эльбрус», которой было поручено разработать комплекс мер по повышению благосостояния малоимущих семей региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, команды изучили особенности работы службы занятости, эффективность реализации социальных контрактов и представили свои разработки по совершенствованию мер соцподдержки и повышению благосостояния населения.
Руководитель Клуба Лидеров России «Эльбрус», директор Департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ Татьяна Дьяконова рассказала о результатах двухмесячной работы, в ходе которой участники клуба посетили Добринский, Лебедянский, Усманский районы, а также города Грязи и Елец. В ходе этапа «Этнография» было проведено 102 интервью с получателям и социальных услуг. Команды разработали 15 прототипов решения, которые прошли тестирование вместе с респондентами и представителями управления социальной политики Липецкой области.
В качестве решения задачи по повышению благосостояния малоимущих семей в регионе, предложено оцифровать заключение социального контракта, а также внедрить систему «одной двери» на базе МФЦ, предоставив жителям сразу несколько способов удобного получения услуги. Также в Липецкой области проведут системное обучение сотрудников управления социальной политики и внедрят систему сопровождения жителей после заключения социального контракта.
Одной из передовых идей команды «Обучающей экспедиции» стало решение о трансформации Центра занятости населения в HR-агентство, где процесс будет ориентирован не на учёт, а на реальное трудоустройство. В качестве поддержки жителей, только заключивших социальный контракт, команды предложили создать онлайн-базу хороших кейсов, «коробочных решений» для пользователя социального контракта, развивающего своё дело. Уже сейчас командами подготовлены методические пособия и памятки для внедрения разработанных решений.