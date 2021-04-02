Челябинск, , 19:11 — REGNUM В Челябинске закрыли уголовное дело, ранее возбуждённое по факту гибели 26-летней девушки в результате ДТП. Об этом пишут СМИ.

По данным издания «Первое областное», его прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Это произошло уже во второй раз. Якобы потерпевшая шла вне пешеходного перехода и вела себя на дороге неосторожно.

Трагедия произошла 22 ноября 2019 года на пересечении улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы. Надежда О. переходила дорогу на зелёный свет. В этот момент её сбила машина Toyota RAV4. От полученных травм девушка скончалась в больнице.