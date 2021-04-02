Минск, , 19:10 — REGNUM Вопрос снятия введённых из-за COVID-19 ограничений, связанных с пересечением границы России и Белоруссии, обсудили в ходе телефонных переговоров лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщили 2 апреля в пресс-службе белорусского лидера.

Минск, как отмечается, отметил важность возобновления полноформатного транспортного сообщения с Россией, особенно железнодорожного.

«Принимая во внимание необходимость возвращения экономики и жизни людей в нормальное русло, Беларусь рассчитывает на скорейшую отмену всех ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу и восстановление всех видов транспортного пассажирского сообщения», — говорится в сообщении.

Добавим, что телефонные переговоры между Путиным и Лукашенко, состоявшиеся в день 25-летия единения русского и белорусского народов, длились полчаса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле уточнили содержание разговора Путина и Лукашенко