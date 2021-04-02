Подгорица, , 19:08 — REGNUM Турецкая компания TAV, которая управляет 17 аэропортами на трех континентах, осведомлена о планах правительства Черногории по повышению ценности аэропортов и заинтересована в том, чтобы управлять ее аэропортами.

Координатор TAV Airport Holding Гирадж Чолпан и член совета директоров TAV Зоран Крстевски выразили готовность приехать в Черногорию и начать переговоры с представителями правительства о моделях повышения ценности аэропортов в Подгорице и Тивате.

Представители компании TAV сообщили, что они управляют, среди прочего, аэропортами в Скопье и Охриде в Северной Македонии, а также в сотрудничестве с французскими компаниями и аэропортом «Франьо Туджман» в Загребе.

Аэропорт «Александр Великий» в Скопье был приобретен компанией TAV в 2012 году с 30-летней концессией. 110 миллионов евро было инвестировано в аэропорт Скопье и 10 миллионов — в аэропорт Охрида, сообщает портал CdM.