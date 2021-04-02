Киев, , 19:06 — REGNUM Первый телефонный разговор украинского президента Зеленского с президентом США Джо Байденом стал «потрясающим», заявила 2 апреля пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.«Fabulous conversation! (потрясающий разговор)», — написала на своей странице в Twitter Мендель, комментируя подтверждение факта беседы Байдена и Зеленского. В чем состояло «потрясение» и до какой степени оно дошло, Мендель не уточнила. Напомним, ранее Белый дом сообщил, что Байден в ходе своего первого телефонного разговора с Зеленским в очередной раз заявил о поддержке Киева перед лицом «российской агрессии» и в вопросах реформ и борьбы с коррупцией. В свою очередь, Зеленский заявил, что партнерство с США имеет решающее значение для Киева и он готов «плечом к плечу» отстаивать обе демократии. Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент США Джо Байден впервые удостоил украинского президента Владимира Зеленского беседы по телефону.

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