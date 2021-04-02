Ижевск, , 18:59 — REGNUM В апреле администрация Ижевска планирует провести восемь аукционов на общую сумму 2,25 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Пять невозобновляемых кредитных линий будут привлечены на срок 183 дня, начальная (максимальная) ставка составит 5,5% годовых, сумма составит 1,4 млрд рублей.

Еще одна кредитная линия на один год будет привлечена под 5,5% годовых на сумму 250 млн рублей. Ещё две возобновляемых кредитных линии планируется привлечь под 6,5% годовых на 365 дней — общая сумму составит 600 млн рублей.

«Привлечение кредитов по объявленным аукционам осуществляется с целью рефинансирования действующих кредитов и не приведет к увеличению муниципального долга города Ижевска», — отметили в администрации.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 1 марта текущего года муниципальный долг Ижевска составил 4,49 млрд рублей. С начала года задолженность сократилась на 260 млн рублей. В структуре долга коммерческие кредиты составляют долю 4,308 млрд рублей или 95,9%. Сумма бюджетных кредитов в структуре долговых обязательств составила 182 млн рублей или 4,1% от общего объема муниципального долга. Расходы на обслуживание долга составил на начало марта 42,9 млн рублей.