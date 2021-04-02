Лондон, , 18:57 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 3402 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 52 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 2 апреля правительство Соединённого Королевства.

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За весь период с начала эпидемии в стране выявлено уже 4 353 668 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 126 816 летальных случаев.

Сообщается также, что на начало апреля первой дозой вакцины от коронавируса были привиты 31 301 267 британцев, что составляет почти половину населения страны. Обе дозы вакцины получили 4 948 635 человек.

Как передавало ИА REGNUM, накануне правительство Великобритании сообщало о 4479 выявленных случаях заражения коронавирусом и 51 умершем пациенте с COVID-19 за сутки.