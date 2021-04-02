Минск, , 18:56 — REGNUM Уголовное тело в отношении Александры Герасимени, возглавляющей оппозиционный «Белорусский фонд спортивной солидарности», возбуждено в Белоруссии, сообщили 2 апреля в пресс-службе Следственного комитета республики.

Дело возбуждено о призывах к совершению действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности Белоруссии, совершённых с использованием интернета. Другим фигурантом этого дела назван исполнительный директор указанного фонда Александр Опейкин.

Как отмечают в ведомстве, Герасименя и Опейкин в августе 2020 г., когда Белоруссия была охвачена протестами, создали «Белорусский фонд спортивной солидарности», «провозгласив его целями оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлечённым к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь».

«На деле Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества», — пояснили в следственном комитете.

Ведомство добавило, что вышеуказанные оппозиционеры взывали через интернет к иностранным государствам во вред стране. Из-за них из республики перенесли в другие страны ряд крупных спортивных мероприятий.

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