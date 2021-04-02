Киев, 2 апреля, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заверил президента США Джозефа Байдена в серьезном настрое в вопросах установления мира в Донбассе. Об этом сам Зеленский заявил 2 апреля на своей странице в Twitter, комментируя первый телефонный разговор с новым хозяином Белого дома. «Рад поговорить с Джозефом Байденом… Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев», — отметил Зеленский. «Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий», — подчеркнул украинский президент. Напомним, с начала президентства Зеленского число украинских обстрелов городов Донбасса резко увеличилось.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент США Джо Байден впервые удостоил украинского президента Владимира Зеленского беседы по телефону.