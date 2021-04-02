Вашингтон, , 19:26 — REGNUM Госдепартамент США подтвердил, что Соединенные Штаты примут участие в очной встрече комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), хотя и не надеются на открытый диалог с Ираном. Об этом 2 апреля сообщает Reuters.

«Мы на первом этапе и не ожидаем мгновенного разрешения всех вопросов, так как впереди ожидаются непростые дискуссии. Но мы верим, что это шаг в верном направлении», — прокомментировал пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс предстоящее участие страны в переговорах.

«В настоящее время мы не надеемся на открытый диалог между США и Ираном во время конференции, хотя США и выражают свою готовность к любым контактам», — добавил Прайс.

Напомним, что на следующей неделе Иран и остальные мировые державы, участвующие в ядерной сделке 2015 года, проведут переговоры в Вене. Отмечается, что конференция будет посвящена обсуждению конкретных мер по двум ключевым элементам ядерной сделки — процессу отмены санкций против Ирана и выполнению Тегераном своих ядерных обязательств.

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что во время предстоящей конференции СВПД делегация Ирана не вступит в переговоры с коллегами из США «ни на каком уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, очередная сессия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), включающая Иран и группу 4+1, состоялась 2 апреля в режиме онлайн. В ходе сессии участники сосредоточили своё внимание на возможности возвращения США к ядерной сделке и обеспечении полного, надлежащего выполнения условий СВПД.