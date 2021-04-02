Новотроицк, Оренбургская область, , 18:47 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области до полуночи по местному времени (22:00 мск) 2 апреля планируют запустить горячее и холодное водоснабжение. Об этом сообщает мэрия.

В настоящее время испорченный двигатель на центральной фекальной насосной станции демонтирован. Началась установка нового оборудования. Далее последует процедура пробного пуска, по результатам которого можно будет ожидать поступления воды в многоквартирные дома муниципалитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новотроицке с вечера 1 апреля отсутствует водоснабжение из-за коммунальной аварии на фекальной насосной станции. В городе действует режим ЧС. Воду населению подвозят на машинах согласно графику.