Амстердам, , 18:39 — REGNUM Нидерланды запрещают вакцинацию от коронавируса англо-шведским препаратом AstraZeneca людей, чей возраст не превышает 60 лет, сообщает 2 апреля RTL Nieuws.

Такое решение было принято министром здравоохранения Хуго де Йонге по итогам консультаций с Советом здравоохранения, Национальным институтом здравоохранения (RIVM) и медицинским агентством (MEB).

Главной причиной запрета указаны регулярные случаи побочных эффектов тяжелого тромбоза после применения этого препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент несколько десятков стран мира приостановили применение вакцин компании AstraZeneca из-за регистрируемых осложнений после вакцинации.

Читайте ранее в этом сюжете: Четвёртая волна? Число заражённых COVID-19 в Испании растёт