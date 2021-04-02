Тамбов, 2 апреля, 2021, 18:40 — ИА Регнум. В Тамбовской области в прошлом году были проведены государственные закупки на 19,7 млрд рублей. Прямая экономия составила 1,5 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru В Тамбовской области эксперты обсудили нововведения в законодательстве о контрактной системе

Итоги проведения госзакупок были подведены сегодня, 2 апреля, в администрации Тамбовщины на конференции «Система госзакупок на рубеже новаций: эволюция контрактных отношений, планы 2021». Также эксперты обсудили нововведения в законодательстве о контрактной системе.

Как отметил исполняющий обязанности заместителя главы администрации области Владимир Громов, с 1 апреля 2021 года вступила в силу очередная редакция закона о контрактной системе. Одними из основных нововведений «оптимизационного» законопроекта являются сокращение числа способов закупок и избыточного количества подзаконных нормативных правовых актов.

Региональные власти констатируют, что меняющееся законодательство в сфере закупок требует постоянного изучения нормативных документов, а также комментариев экспертов-практиков и обмена мнениями. Именно в таком формате проходят конференции в Тамбовской области. Участие в мероприятии помогает заказчикам избежать «серьёзных трудностей при реализации законодательства в сфере закупок, а также административных наказаний и финансовых потерь», говорится в сообщении.

Система государственных закупок определяет уровень и качество реализации экономической политики государства, развития института рыночных отношений, присутствия инновационной составляющей в структуре государственной политики, оперативно реагирует на все события, происходящие в государстве и обществе.

«Мы создаем благоприятные условия тамбовскому бизнесу, позволяющие активно участвовать в контрактах, закупках. Это способствует развитию малого и среднего бизнеса региона, — подчеркнул Владимир Громов.

По его словам, в непростых условиях 2020 года вся система контрактных отношений в Тамбовской области работала стабильно.

«Важно, что 54% всех участников закупок — это наш малый и средний бизнес, — сообщил Владимир Громов. — Посредством государственных контрактов тамбовский бизнес получил в прошлом году 2,2 млрд рублей, что на 418 млн больше, чем в 2019 году».

Всего за последние пять лет в Тамбовской области было заключено более 48 тыс. государственных контрактов на сумму более 74 млрд рублей.