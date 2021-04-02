Минск, , 18:39 — REGNUM «На курсах повышения квалификации в Военной академии учителям раздавали книгу русских националистов», — сообщило 2 апреля издание белорусских националистов «Наша нива». Минобороны Белоруссии не подтверждает факта раздачи книги «Священная война» учителям допризывной подготовки на курсах повышения квалификации в Военной академии.

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В публикации маргинального русофобского издания не уточняется, почему известные белорусские авторы Лев Криштапович и Андрей Геращенко зачислены в ряды русских националистов. Отмечено лишь, что они «в прошлом госслужащие, которые были вынуждены покинуть свои должности из-за радикальных пророссийских взглядов». В чём сущность этого якобы «радикализма» — тоже не уточняется.

По мнению маргинального русофобского издания, книга о Великой Отечественной войне и Отечественной войне 1812 года «полностью написана с российских позиций». В обоснование этого приводятся такие доводы, как негативное восприятие белорусскими авторами книги «Священная война» мифологии местечковых белорусских национал-радикалов.

В частности, недовольство русофобов вызвало негативное отношение Криштаповича и Геращенко к фальсификации Великой Отечественной войны, «белорусизации», присуждению Светлане Алексиевич Нобелевской премии по литературе, несостоявшейся «Белорусской народной республике», а также к давно выродившемуся радикальному русофобскому движению «Белорусский народный фронт» (БНФ).

«Неужели военное начальство действительно решило пропагандировать это у себя?», — возмутился доноситель из русофобского издания.

Отметим, в марте делегация белорусских партий и общественных объединений «Священная война» доставила часть тиража книги «Священная война» в Крым. Презентация состоялась в Севастополе.