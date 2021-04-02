Киев, , 18:36 — REGNUM Беседа президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским длилась 50 минут и содержала заверения в поддержке реформ Киева, заявил 2 апреля глава офиса президента Украины Андрей Ермак агентству «Интерфакс-Украина».

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По утверждению Ермака, президент США сообщил о своей полной информированности о ситуации на Украине.

«По словам президента США, у него есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг неё. Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Это был хороший разговор. Он продолжался около 50 минут», — сказал Ермак.

Ранее издание Politico рассказало о 30 — или 40-минутной беседе Байдена с Зеленским, посвященной «агрессивности России» и украинским реформам.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент США Джо Байден и украинский президент Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону.

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