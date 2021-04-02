Вашингтон, , 18:35 — REGNUM Участие США в переговорах по ядерной сделке с Ираном в Вене планируется, сообщил 2 апреля журналистам глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Он отметил, что Вашингтон не рассчитывает сходу добиться нужных ему ответов от Ирана. По его словам, переговоры ожидаются тяжёлые.

Прайс «Но мы полагаем, что это большой шаг вперед».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что иранцы не хотят идти ни на какие переговоры с США в рамках нынешней встречи в Вене.

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