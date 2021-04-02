Лозанна, Швейцария, , 18:33 — REGNUM Летняя Универсиада 2021 года, которая должна была пройти с 18 по 29 августа в китайском городе Чэнду, перенесена на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила 2 апреля пресс-служба Международной федерации университетского спорта (FISU).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Отмечается, что решение о переносе принято в связи с тем, что не все из участников Универсиады имели возможность тренироваться в период пандемии, поскольку университетские кампусы и спортивные сооружения были закрыты.

Новые даты проведения соревнований пока не определены. Они будут объявлены позднее, после согласования со всеми соответствующими органами, пояснили в FISU.

Напомним, ранее зимняя Универсиада в швейцарском Люцерне также была перенесена из-за пандемии с января на декабрь 2021 года.