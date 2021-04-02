Ижевск, 2 апреля, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В Ижевске в рамках формирования эффективного муниципалитета проводится ряд оптимизационных мероприятий. Экономический эффект уже составил 110 млн рублей, сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Советский плакат. Каждая лишняя должность — помеха делу

В частности, удалось сэкономить за счет сокращение числа муниципальных служащих, структуры подразделений администрации города, исключения дублирующих функций, а также использования возможностей аутсорсинга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Госсовета Удмуртии одобрили преобразование всех 25 муниципальных районов республики в округа. Предполагается, что за счет объединения количество муниципальных образований сократится почти вдвое, что поможет улучшить экономическую ситуацию и повысить эффективность управления в районах, а также сократить расходы на содержание чиновничьего аппарата. Чиновники, которые в результате преобразований потеряют работу, смогут получить ежемесячную доплату к страховой пенсии, а также бесплатно пройти переквалификацию.

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