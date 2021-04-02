Москва, , 18:28 — REGNUM Недружественное поведение Северной Македонии и Черногории по отношению к России уже давно не удивляет Москву. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 1 апреля.

Захарова напомнила, что 30 марта ряд европейских государств, которые не являются членами Евросоюза, присоединился к антироссийским санкциям, введенным Брюсселем «на почве так называемого дела Алексея Навального». Среди этих стран оказались в том числе Северная Македония и Черногория.

«И в Скопье, и с недавних пор в Подгорице уверяют нас в стремлении развивать и укреплять нормальные отношения с Россией, а в черногорском случае — восстанавливать их после многолетнего периода деградации. Говорят о готовности заботиться о создании для этого необходимых условий. Попутно пытаются как-то объяснить причины, по которым ранее «пришлось» идти в фарватере русофобского западного курса», — рассказала дипломат, уточнив, что одной их этих причин фигурирует «мнимый императив» для кандидатов на вступление в ЕС следовать его внешнеполитическим решениям и установкам.

При этом Захарова подчеркнула, что «санкционная солидарность», проявляемая Скопье и Подгорицей по отношению к ЕС, очередной раз «вскрывает непоследовательность и зависимость наших балканских коллег». С другой стороны, Москва открыта для честного, равноправного диалога на основе взаимного уважения и обоюдного учета интересов, добавила она.

«В свою очередь, потребительский подход и неуклюжее маневрирование для решения конъюнктурных задач в угоду «союзничеству» с третьими странами лишь подрывают доверие и уж точно не стимулируют развитие двусторонних отношений с Россией», — подытожила Мария Захарова.