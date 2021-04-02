Астрахань, , 18:28 — REGNUM В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту хищения 500 тысяч рублей при выполнении муниципального контракта по благоустройству мемориала погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК СК РФ по региону.

Установлено, что в марте-апреле 2020 года индивидуальный предприниматель в рамках исполнения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории памятника-мемориала погибшим в Великой Отечественной войне в селе Черный яр похитил более 500 тысяч рублей, предоставив заказчику недостоверные сведения об объемах и стоимости фактически выполненных работ.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.