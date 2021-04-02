Киев, , 18:24 — REGNUM Президент США Джо Байден и украинский президент Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону, сообщает 2 апреля издание Politico.

Издание утверждает, что в ходе первого телефонного разговора Байден и Зеленский обсудили «наращивание военного присутствия России у границ Украины».

Кроме того, была затронута тема усилий Киева по борьбе с коррупцией.

По информации Politico, президент США удостоил Зеленского 40-минутной беседы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы госдепа США Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли пообщались по телефону со своими украинскими подопечными.

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