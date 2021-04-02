Ижевск, , 18:22 — REGNUM В Ижевске утром 1 апреля напротив дома №61 по улице Красноармейской неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на 20-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшая получил травмы различной степени тяжести.

Управление призывает граждан, которые владеют какой-либо информацией о данном дорожном инциденте, сообщить в дежурную часть ГИБДД.

ИА REGNUM напоминает, за сутки с 1 по 2 апреля в Ижевске произошли три ДТП с наездом на пешеходов. В результате один из участников аварий погиб, двое получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

1 апреля около 18:00 по местному времени 24-летняя девушка-водитель, двигаясь от улицы Карла Либкнехта в сторону улицы Ленина, также на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 38-летнюю женщину. В результате от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.