Москва, , 18:21 — REGNUM Создание государственной информационной системы «Моя школа», которая станет единой платформой для всех образовательных учреждений в России никак не поможет улучшить качество образования в стране и обеспечить равный доступ к нему детей, учителей и родителей, считает директор одного из известнейших цифровых образовательных ресурсов для школ в России Андрей Илингин. Об этом он заявил ИА REGNUM 2 апреля, комментируя планы Минпросвещения потратить на платформу более 2 млрд рублей до 2024 года.

«Рынок онлайн-образования — очень молодая сфера, и во всем мире каждый год происходят революции в этом сегменте. Делать большое (и из-за этого часто негибкое) государственное решение на несколько лет вперед бессмысленно, так как к тому моменту, когда оно будет реализовано, оно уже устареет. Оно даст школьникам не новые возможности, а стандарты, которые были актуальны на момент создания системы — на рынке, который растет на 50−100% в год, промедление в год равносильно десятку лет в других сферах», — отметил эксперт.

По его мнению, самым оптимальным способом объединить весь сектор онлайн-образования и обеспечить равный доступ к качественному образовательному контенту для государства — по максимуму сотрудничать с российскими EdTech компаниями в различных формах, а не пытаться созданием единых платформ вытеснить частное электронное образование в России.

«Российские школьные цифровые ресурсы уже сегодня являются одними из мировых лидеров. Такого качества контента, систем и скорости их обновления нет нигде в мире и не использовать эти преимущества просто неразумно. Справедливости ради нужно отметить, что помимо создания единой ИТ-платформы одним из компонентов Национального проекта «Образование» станет некая форма сотрудничества с частными компаниями. Пока нет деталей и критериев отбора таких партнеров, но надеемся, что именно выстраивание такого сотрудничества станет приоритетом государства, а не создание очередной национальной платформы после того, как предыдущие проекты со схожими бюджетами доказали свою неэффективность», — добавил Илингин.

Напомним, согласно концепции Министерства просвещения РФ система должна стать единым IT-контуром для всех российских организаций, работающих в сфере дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного образования. По информации издания «Ъ», техническим оператором платформы планируется назначить «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» (ФИЦТО). От развития действующих платформ, которые обошлись бюджету по меньшей мере в 2,2 млрд рублей, решено отказаться, выяснили журналисты издания.