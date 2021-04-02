Астрахань, , 18:19 — REGNUM Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области назначен Олег Полумордвинов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Прошлый министр строительства и ЖКХ Александр Иванников 31 марта ушёл в отставку.

С 1 апреля на эту должность назначен Олег Полумордвинов. Он уже работал в областном правительстве: с 2009 по 2011 год — в качестве заместителя председателя правительства — министра строительства и дорожного хозяйства, с 2011 по 2015 — заместителем председателя правительства по функционированию систем жизнеобеспечения и экологической безопасности.