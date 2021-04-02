Санкт-Петербург, 2 апреля, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Адвокат Александр Почуев будет представлять интересы семьи петербургского врача-гинеколога Ирины Земченковой, в убийстве которой, совершенном, по данным следствия, 11 лет назад, обвиняется ее бывший муж, известный врач-нефролог Александр Земченков.

ИА REGNUM Александр Почуев

Ранее адвокат Почуев был первым защитником доцента-историка Олега Соколова, приговоренного судом к длительному сроку заключения за убийство аспирантки СПбГУ. Эти два дела объединяет тот ужасный факт, что тела жертв после убийств, по данным следствия, были расчленены. Но если останки убитой Соколовым Анастасии Ещенко удалось найти, то останки Ирины Земченковой так и не были обнаружены.

«Я адвокат (представитель потерпевших) Геннадия Александровича Кононова, отца Ирины Геннадьевны Земченковой, и её детей», — сообщил 2 апреля журналистам сам адвокат Почуев.

Напомним, что Геннадий Кононов в конце 2020 года лично обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой возобновить расследование уголовного дела по факту предполагаемого убийства его дочери Ирины Земченковой, после чего следствие утвердилось в версии, что женщину убил собственный муж, спрятавший следы преступления.

По словам адвоката Почуева, за время следствия по факту исчезновения в феврале 2010 года Ирины Земченковой версия причастности Александра Земченкова к убийству жены «перепроверялась десятки раз и не находила подтверждения». То, что в настоящее время мужчину обвинили в убийстве супруги, «это полная неожиданность и трагедия для семьи». «Они никак не ожидали, что это обернётся арестом главы семьи», — утверждает адвокат.

«Потерпевшая сторона призывает всех к объективности, соблюдению презумпции невиновности и исключению версии оговора и фабрикации дела. Семья не верит в реальность версии следствия. Просим дождаться результатов объективного расследования», — говорится в заявлении адвоката Александра Почуева.

Он подчеркнул, что Александр Земченков пока не признан виновным решением суда, и факт убийства пока не доказан.

Напомним, Александр Земченков на время следствия заключен под стражу по 27 апреля 2021 года.