Вашингтон, 2 апреля, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден провел утром 2 апреля телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Лидеры беседовали около 40 минут, и Байден подтвердил свою приверженность Украине, а также заявил, что верит в страну своими сердцем и душой.

Отмечается, что разговор прошел на фоне недавнего заявления США о том, что российские войска якобы стягиваются к границе с Украиной.

Данный звонок стал первым официальным разговором лидеров США и Украины после вступления в должность нового американского президента 20 января.

ИА REGNUM напоминает, что 20 февраля бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер (занимал этот пост при президенте Порошенко) заявил, что США должны как можно скорее восстановить стратегический диалог с Украиной, а первым шагом для этого является телефонный разговор президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским.