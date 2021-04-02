Белград, , 18:07 — REGNUM Спикер парламента Сербии Ивица Дачич готов начать диалог о условиях проведения следующих выборов с представителями оппозиционных партий в стране, не дожидаясь решения европарламентариев, которые выступают в этом диалоге посредниками. Об этом Дачич заявил 2 апреля.

По словам спикера сербского парламента, коллеги рассчитывают, что на подготовку диалога уйдет два месяца, в то время как он предлагал начать его еще 15 марта.

«Мы не можем ждать, чтобы они принесли нам решения на блюдечке, так как многие партии желают представить свои предложения напрямую представителями власти. Я не хочу ждать два месяца», — заявил Дачич телеканалу РТС.

Напомним, что после бойкота очередных парламентских выборов в Сербии летом 2020 года со стороны большинства оппозиционных партий, представители европарламента предложили посредничество в диалоге между сербскими властями и оппозицией по поводу условий проведения новых выборов.