3 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

ИА REGNUM, , 11:00 — REGNUM Вчера, 1 апреля, Астраханский и Нижне-Свирский заповедники отметили Всемирный день птиц запуском нового совместного научно-туристического проекта «Небесные странники».

В заповеднике всего две точки с сетями Наталия Судец © ИА REGNUM

Проект «Небесные странники» был придуман орнитологами двух заповедных территорий совместно со специалистами отделов экологического туризма. Это четырехдневный интенсивный курс для фотографов и орнитологов по наблюдению за птицами и их кольцеванию.

В начале 2021 года руководством заповедника было принято решение разработать новые, необычные, туристические маршруты, позволяющие не только показать красоту дикой природы, но дать посетителям возможность прикоснуться к ней. В последние пять лет в заповедник стало приезжать все больше фотографов, специализирующихся на съемке птиц. Так родилась идея совместить научную работу с эколого-туристической.

В День птиц 1 апреля в Астраханский заповедник приехали туристы и орнитологи-любители Наталия Судец © ИА REGNUM

Установка паутиночных сетей для ловли птиц Наталия Судец © ИА REGNUM

«Одна из самых популярных экскурсий Нижне-Свирского заповедника — это тур на Ладожскую орнитологическую станцию, когда туристы могут вблизи понаблюдать за работой орнитологов и увидеть процесс отлова и кольцевания птиц, — комментирует директор Нижне-Свирского заповедника Максим Антипин. — Станция начинает работу с середины апреля, это будет её пятьдесят четвертый сезон. Сейчас, пока у нас затишье, мы решили поделиться опытом с коллегами и помочь им наладить работу по организации туров по кольцеванию птиц».

Тростник — основная среда обитания воробьинообразных Наталия Судец © ИА REGNUM

Птиц ловят перед рассветом и до полудня Наталия Судец © ИА REGNUM

Паутиночные сети для ловли птиц Наталия Судец © ИА REGNUM

Площадкой реализации проекта стал Дамчикский участок Астраханского биосферного заповедника в дельте Волги, где с 1960-го до начала 90-х годов функционировала Каспийская орнитологическая станция, в задачи которой входило изучение птиц водного комплекса, в том числе их кольцевание. Целенаправленные исследования по изучению воробьинообразных проводились эпизодически. При этом исследования этой группы птиц проводились на протяжении всего периода существования заповедника, чаще всего в формате фенологических наблюдений.

На протяжении столетий в Астраханской области практикуется пагубная традиция весенних палов травы. Астраханский заповедник, 90% территории которого покрыто тростником, страдает от пожаров почти круглый год.

«Несмотря на гигантский ущерб, который огонь наносит природе и сельскому хозяйству, большинство жителей региона до сих пор уверены, что жечь траву — полезно и никакого вреда природе нет. Однако тростники являются основной средой обитания мелких птиц дельты Волги. — рассказывает директор Астраханского заповедника Николай Цымлянский.

Мы решили возобновить работу по изучению воробьиных в том числе и для того, чтобы оценить, какой ущерб орнитофауне заповедника наносят природные пожары. Сейчас начался весенний пролет птиц, и уже вся дельта в огне. Выгорает тростник, галерейные леса — и, соответственно, птицы не могут загнездиться, причем не только мелкие. Поэтому для борьбы с поджигателями мы используем все средства, в том числе экологическое просвещение. И проект «Небесные странники» призван в том числе обратить внимание людей на ускользающий, хрупкий мир заповедной дельты».

Паутиночные сети для ловли птиц Наталия Судец © ИА REGNUM

Всего в проекте принимают участие 23 человека, орнитологи-любители (бердвотчеры) из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Иркутска и других городов. Работа развернется на двух полевых стационарах, непосредственно на кордоне Дамчик и в култучной части дельты. График жизни «студентов» будет очень плотный. Он будет включать в себя дорассветные выезды на раскаты Волги для установки сетей, мониторинг пойманных птиц, наблюдения за работой орнитологов на кольцевании, штудирование определителей, дневные и вечерние лекции. По окончании курса слушателям будут выданы сертификаты, а сам проект получит путевку в жизнь.

Туристы и орнитологи-любители приехали в заповедник Наталия Судец © ИА REGNUM Лодка с туристами отходит на кордона Дамчик в култучную часть дельты Волги Наталия Судец © ИА REGNUM