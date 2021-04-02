Москва, , 17:59 — REGNUM Заслуженный тренер РФ по легкой атлетике Евгений Загорулько попал в больницу в тяжелом остоянии. Об этом 2 апреля сообщил в Instagram ученик тренера олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов.

«Ситуация, в которой оказался мой тренер и тренер многих чемпионов, спортсменов, заслуженный тренер СССР и России Загорулько Евгений Петрович, очень сложная, диагноз неутешительный, онкология и плюс covid, он в больнице», — написал Сильнов.

«Состояние очень тяжелое. … Спасибо большое всем, кто рядом в тяжелое время», — добавил он.

Известными учениками Загорулько помимо Сильнова являются Геннадий Авдеенко, Елена Елесина, Тамара Быкова, Вячеслав Воронин, Анна Чичерова, Александр Шустов.