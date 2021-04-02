Боровск, Калужская область, 2 апреля, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В музейно-выставочном центре Боровска Калужской области 2 апреля открылась художественная выставка «Потаённая Русь», посвященная 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви владыка Корнилий на открытии выставки в Боровске

Экспозиция является выставочным проектом заслуженного художника России Олега Молчанова, где наряду с его работами представлены произведения художников старообрядческого круга и частных коллекционеров. В экспозиции выставки представлены около 50 произведений изобразительного искусства и этнографических предметов, посвящённых истории и современности старообрядчества в России. По замыслу организаторов, у посетителей выставки появляется возможность проникнуть в мир старообрядческой общины, с его культурными традициями и духовной историей. Выставка продлится до 26 апреля.

Обращаясь к участникам церемонии, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви владыка Корнилий подчеркнул, что Боровск отмечен богатой историей, связанной с подвижниками, хранителями благочестия, которые отдали свою жизнь за сохранение веры — протопоп Аввакум, боярыня Морозова и многие другие. «Слава Богу, что идет возрождение. Господь дает нам собирание камней — и материальных и духовных. То, что происходит здесь, на этой земле — пример того как это должно возрождаться», — сказал владыка.